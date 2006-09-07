Honda сменит титульного спонсора

В руководстве Honda зреет план смены титульного спонсора, место табачного бренда Lucky Strike может занять союз благотворительных организаций, сообщает F1News.Ru. Берни Экклстоун поддержал начинание, по его мнению уход табачных покровителей может благотворно сказаться на имидже Формулы-1 и привлечь новых инвесторов, которые прежде избегали свои логотипы рядом с рекламой табака.



"Вряд ли можно говорить о том, что место Lucky Strike займет одна компания, сейчас команда собирает пакет спонсоров, который позволит привлечь 40-50 миллионов долларов за сезон. Берни Экклстоун поддерживает эту идею, она меняет привычный имидж команды Формулы-1", заявил представитель Honda.