Бокс. Чемпион WBC отправится на покой

Чемпион WBC в первом легком весе Марко Антонио Баррера заявил, что следующий год станет последним в его карьере профессионального боксера. «Следующий 2007 год станет последним для Марко Антонио Барреры. Я обдумал это решение и обсудил его со своей семьей и членами своей команды, правда об этом еще не знает мой промоутер Оскар Де Ла Хойя. Мы хотим провести в 2007 году два или три поединка, а затем я уступлю место молодым бойцам», — сказал Баррера, который после окончания боксерской карьеры планирует начать карьеру промоутера, пишет AllBoxing.Ru

Несмотря на уже назначенный срок окончания карьеры, сейчас Баррера полностью поглощен подготовкой к предстоящему 16 сентября реваншу с Рикардо «Рокки» Хуаресом. По словам Барреры, тренировки проходят очень продуктивно, учтивая то, что тренировочный зал находится на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря, а тренировки на выносливость Баррера проводит еще на километр выше. Марко Антонио считает, что он выиграл первый поединок, однако спорность победы разделенным решением судей с минимальной разницей побудила его дать Хуаресу реванш. «Я бы не был удовлетворен ничейным результатом, так как считаю, что выиграл тот бой. Но мы не собирались опротестовывать результат потому, что уважаем решение судей. Я смотрел этот бой десять или пятнадцать раз, и полагаю, что выиграл его. Мне не нравится спорность победы, не важно выигрываю я или проигрываю, я хочу, чтобы это было бесспорно», — сказал Баррера.