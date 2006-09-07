Велоспорт. Украинец стал третьим на этапе

Наш спортсмен продемонстрировал высокую выносливость, и на протяжении 170 километров этапа Владимир был в числе лидеров, сообщает «Наш спорт». На 27-м километре в отрыв от пелотона ушли 13 спортсменов. На 116-м километре пошёл сильный дождь, и лидирующая группа стала распадаться. Начиная со 130-го километра гонки в лидерах остались только трое: наш Владимир Густов и два испанца Иго Мартинес и Иниго Ландалузе. За 12 километров до финиша Мартинес предпринял попытку уйти в отрыв, и это ему удалось. Густова и Ландалузе он в итоге опередил на 55 секунд. Владимир и Иниго опередили преследователей на 2,5 минуты.



После финиша Иго Мартинес поблагодарил своих соперников за... помощь: "Когда я настраивался на финишный рывок я видел что нас трое, и мне было спокойнее знать что работать буду не я один, а каждый по очереди. Порлучается, что мои соперники помогли мне сохранить силы для финишного рывка... Дождь, и мне даже показалось что был град, охладил нас и стал серьёзным испытанием"



После 11 этапов в генеральной классификации "Вуэльты" Владимир Густов занимает 71 место.