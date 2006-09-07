«Рома» просит помощи у «Ворсклы»

Итальянский клуб Серии А столичная "Рома" обратилась в футбольный клуб "Ворскла" с просьбой встретить и посодействовать просмотру матча 6 тура между "Ворсклой" и донецким "Шахтером", сообщает «Наш спорт»

В Полтаву должен прибыть помощник главного тренера "Волков" Даниеле Балдини, некогда тренировавшего "Эмполи". Дело нехитрое - объяснить визит ассистента наставника "Ромы" Лучиано Спаллетти в Полтаву можно предстоящей игрой "Ромы" против команды Мирчи Луческу в рамках первого тура Лиги чемпионов, во вторник, 12 сентября.

Будут ли чемпионы Украины раскрывать все свои козыри в этом поединке, покажет только игра, а вот у "Ворсклы" никаких предрассудков по этому поводу быть не может, поэтому играть подопечные Носова будут, естественно, на результат, и для своих болельщиков.