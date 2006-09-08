Кличко: Я уверен в победе над Броком

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко встретится с американцем Кэлвином Броком 11 ноября в Нью-Йорке, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на менеджера боксера немца Вильфрида Зауэрланда.



Переговоры с соперниками Кличко длились довольно долго. Первоначально оппонентом планировался американец Шэннон Бриггз, затем - уроженец СССР и гражданин США Олег Маскаев, белорус Сергей Ляхович, однако на последнем этапе переговоров наиболее вероятным кандидатом на бой с Кличко считали Брока. На его счету нет поражений - 29 побед (22 нокаутом), он занимает третью строчку в рейтинг-листах IBF и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Однако пока 31-летний житель Шарлотты не встречался с известными и сильными боксерами, за исключением разве соотечественника Джэмила Макклайна.

«Брок - крайне сильный соперник с безупречным послужным списком и замечательной любительской карьерой. Я знаю, насколько он опасен и не собираюсь ни в коем случае его недооценивать. Но я уверен в победе», - заявил Кличко.