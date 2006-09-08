Бокс. Маскаев будет защищать титул в Москве

Новоиспеченный чемпион WBC в супертяжелом весе Олег Маскаев проведет первую защиту своего титула в декабре этого года в Москве, сообщил его промоутер Дэннис Раппапорт, передает ALLBoxing.ru.



«Мы собираемся провести бой в Москве, и это будет первый поединок за титул чемпиона мира, проведенный в этом городе, — заявил Раппапорт. — Он состоится в промежутке между 10 и 16 декабря, сейчас мы как раз окончательно определяемся с датой». Раппапорт отказался назвать рассматриваемые ими кандидатуры, сославшись на то, что не хочет этого делать, не имея подписи на контракте, и подчеркнул, что это будет боксер из числа 12 наиболее высоко котируемых супертяжеловесов.

Раппапорт также рассказал о том, что в будущем у Маскаева есть несколько очень интересных боев, в частности объединительные поединки с чемпионом IBF Владимиром Кличко и чемпионом WBA Николаем Валуевым. Кроме того, есть обязательный претендент на титул в лице нигерийца Сэмюэла Питера, однако Раппапорт полагает, что WBC одобрит проведение Маскаевым добровольной защиты титула в декабре, так как они еще окончательно не определились с судьбой обязательной защиты. По словам Раппапорта, Олег сейчас находится вместе с семьей в Калифорнии, и когда он с ним созванивался, тот совершал утреннюю пробежку.