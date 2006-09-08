Теннис. Южный: Шарапова со мной не здоровается

Перед началом последнего в сезоне турнира «Большого шлема» специалисты подсчитывали шансы в мужском одиночном разряде наших главных звезд - стабильного Давыденко, набирающего обороты Турсунова, потерявшего былые позиции, но по-прежнему грозного Сафина. А про Михаила Южного вспоминали в последнюю очередь.



И вот сюрприз: герой Кубка Дэвиса-2002 сначала вышел в четвертьфинал, победив по дороге трех сеяных игроков плюс олимпийского чемпиона Афин чилийца Массу, а затем и вовсе сокрушил вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля. Сразу после исторической победы Михаил дал интервью «Комсомольской правде»…



- Впереди у вас бой с американцем Энди Роддиком, личный счет встреч с которым - 2:2. У кого сейчас больше шансов на выход в финал?



- Последние две встречи я Роддику проиграл. Свои шансы в полуфинале я не хотел бы сейчас оценивать. Думаю, все покажет игра. Не могу сказать, удобна ли мне его манера, но могу вас уверить, что играет он сейчас хорошо. Сильные стороны Энди: подача, удар справа, ну и отличный настрой.



- Как отметили победу над Надалем?



- Никак не отметил, так как после этого матча я играл еще в паре и в гостиничном номере оказался поздно ночью. Может, отмечу, когда приеду домой. А то, что я показал против Надаля, - результат долгих тренировок и упорного труда.



- Вы единственный несеяный теннисист в полуфинале, вокруг одни звезды - Роддик, Федерер...



- Никакого стресса в связи с этим не испытываю! На данный момент мне важно только одно - достойно сыграть.



- Кто болеет за вас в США?



- Мой тренер, девушка Юля, друзья, живущие здесь.



- Находят ли время российские теннисисты болеть друг за друга? На чьи матчи ходили вы?



- К сожалению, времени посещать матчи соотечественников совсем нет. Так что специально не ходил.



- В четверку лучших женского турнира вышла и Мария Шарапова. Как думаете, за кого будет переживать Мария в вашем полуфинале? Ведь она дружит с Роддиком...



- Честно говоря, Маша даже не здоровается при встрече. Так что сами можете догадаться, за кого она будет болеть.