Федотов: сборной России не хватало спартаковца Титова

Главный тренер московского "Спартака" Владимир Федотов прокомментировал матч сборной России против Хорватии.



"Прежде всего понравился настрой, - сказал Федотов. - Все игроки старались и бились до последнего. Понравилась и великолепная поддержка зрителей. Наши болельщики ждали только победы, но её, увы, не случилось. Сборная хорошо играла только в последние полчаса. Примерно 60 минут мы не могли создать голевых моментов у ворот соперника. Не хватало исполнительского мастерства. Хорваты в это время нас переигрывали - у них было несколько возможностей отличиться, и по числу ударов в створ ворот они нас превзошли. А ведь прилетели в Москву далеко не в самом сильном составе. Правда, и у нас были потери. В середине поля, считаю, не хватало Титова: он добавил бы осмысленности игре", передает «Спорт Экспресс».