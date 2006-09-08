«Челси» заинтересовался еще одним «арсенальцем»

Скаут "Челси" Бенни Нильсен заявил, что чемпионы Премьер-лиги следят за молодым перспективным игроком "Арсенала" Никласом Бендтнером.



Будучи арендованным "Бирмингемом", 18-летний игрок сборной Дании забил в этом сезоне 2 мяча в 5 матчах, а в прошлом сезоне он удачно играл в дуэте с Артуро Люполи в резервной команде "канониров".



Его талант не ускользнул от взгляда лондонских соперников "Арсенала", и Нильсен заявляет, что соотечественник Бендтнера Франк Арнесен сообщил о талантливом игроке Жозе Моуринью. "Франк говорил руководству клуба о Никласе уже давно, и я тоже говорил, что необходимо пристально следить за его развитием, - сказал Нильсен. - Бендтнер - единственный игрок датской сборной, достойный играть в "Челси", передает «Утро.ru».