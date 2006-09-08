Спорт в Украине изменится «законодательно»

Проект новой редакции Закона Украины «О физической культуре и спорте» и «Государственной программы развития физической культуры и спорта на 2007-2011 годы» поддержаны решением Общественной коллегии по физической культуре и олимпийского спорта министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



Об этом проинформировал министр Юрий Павленко. Новая редакция Закона утверждает терминологию сферы физкультуры и спорта. Четко структурирует эту сферу. Проводит размежевание физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. А также определяет составляющие и приторитеты в сфере финансового обеспечения физкультуры и спорта. Планируется, что Закон будет принят до 1 января 2007 года.



Общественная коллегия решила провести в октябре текущего года Второй Спортивный конгресс Украины по обсуждению приоритетов госполитики в сфере физкультуры и спорта и проекта новой редакции Закона «О физической культуре и спорте». Об этом сообщили «Главреду» из пресс-службы министерства по делам семьи, молодежи и спорта.