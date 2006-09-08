В Украине грядет «реформа» детского спорта

Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта подготовлено новое «Положение о детско-юношеской спортивной школе».



Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко рассказал о состоявшемся Всеукраинском совещании по вопросам развития детско-юношеского спорта, в ходе которого был утвержден проект «Положения».



Новое положение устанавливает четкие параметры деятельности ДЮСШ, вводит категории школ и нормирует почасовую нагрузку тренеров. Вводить норму о бесплатном пользовании земельными участками, на которых расположена школа. Определен перечень помещений, оборудования, которые в совокупности составляют материальную базу ДЮСШ. Установлены ориентировочные нормативы наполненности учебных групп и количество учебных часов в детско-юношеских спортшколах для инвалидов.



Юрий Павленко: «Положение конкретизирует нормы деятельности деятельности ДЮСШ в соответствующих разделах Государственной программы развития физкультуры и спорта на 2007-2011 годы, содействует закреплению правовых основ развития детско-юношеского и резервного спорта в новой редакции Закона Украины «О физической культуре и спорте», предоставит возможность стимулировать тренеров-преподавателей через дифференциацию заработной платы.»



Министр также подчеркнул, что было принято обращение к премьер-министру Украины Виктору Януковичу, в котором внесено предложение по поводу учеличения финансирования сферы физической культуры и спорта и определения размеров финансирования ДЮСШ из рассчета на одного ученика не менее, чем 1 тысяча гривень на год.



Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.