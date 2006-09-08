Марадона ждет седьмого ребенка

Экс-звезда мирового футбола Диего Марадона - многодетный отец. В апреле 2007 года должен родиться седьмой ребенок футболиста.



Новая девушка Марадоны Вероника Оджеда в настоящее время находится на восьмой неделе беременности. Об этом великий аргентинец сообщил на семейном празднике по случаю годовщины свадьбы его брата.



Как сообщает популярная аргентинская газета "Кроника", в разгар торжества девушка 45-летнего футболиста неожиданно расплакалась. "Веро, милая, не плачь. Ты должна радоваться, ведь мы ждем ребенка", - утешал молодую подругу легендарный нападающий на удивление двадцати пяти гостей. Присутствующие поздравили пару, а несколько позже Диего спел в караоке романтическую песню для своей любимой, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.



У Марадоны уже есть шестеро детей: две дочери от бывшей жены Клаудии Вильяфане, Диего-младший - от экс-подруги Кристины Сингары, Ян - от домработницы Сабы Найн, Матиас - от официантки Лауры Сибиллы и Сантьяго, в отношении которого футболист послал запрос на проведение анализа ДНК в прокуратуру. Причем это не первый случай, когда Марадона подверг сомнению свое отцовство. Подобную заявку футболист подавал по поводу Диего-младшего, однако экспертиза подтвердила, что это его сын.

Мать Диего-младшего Кристина Сингара по поводу беременности Вероники заявила: "Надеюсь, что хоть на этот раз Диего поведет себя как настоящий отец".