Шахматы. На ЧМ по блицу победил Грищук

По сообщению сайта Российской шахматной федерации, в израильском городе Ришон Ле-Цион прошел финальный турнир чемпионата мира по блицу с участием 16 шахматистов: 8 участников получили персональное приглашение, а еще 8 отобрались через квалификационные турниры.



Призовой фонд состязания составил около 100 000 долларов. Турнир, проходивший по круговой системе, завершился полным триумфом российских шахматистов: оба представителя России - Петр Свидлер (Санкт-Петербург) и Александр Грищук (Москва) - набрали по 10,5 очка из 15 и поделили первое и второе места, передает «Спорт Экспресс».



На пол-очка отстали Вишванатан Ананд (Индия) и Теймур Раджабов (Азербайджан). Для определения чемпиона россиянам пришлось играть тай-брейк, в котором сильнее оказался Грищук, который и был объявлен официальным чемпионом мира по блицу.