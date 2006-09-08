Футбол. Руни снова устроил драку

Звезда сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни ударил футболиста Майкла Грэя во время обеда в ресторане.



Грэй, выступающий за клуб английской премьер-лиги "Блэкберн", сам спровоцировал конфликт. Находясь в нетрезвом виде, он оскорбил девушку Руни Колин Маклафлин и получил удар по лицу.



Инцидент прокомментировал официальный представитель Руни. По его словам, форвард сборной Англии обедал в манчестерском ресторане "Панацея" со своей подругой и друзьями (три молодые пары). Подошедший к ним Грэй начал оскорблять Маклафлин и других присутствовавших за столом женщин, передает «Лента.ru».



Руни несколько раз попросил футболиста отойти, но в итоге все закончилось небольшим столкновением. Подчеркивается, что у Майкла Грэя нет претензий к своему обидчику, и он уже рассказал о случившемся главному тренеру "Блэкберна" Марку Хьюзу. В полиции Манчестера сообщили, что никаких заявлений об инциденте не поступало.



Отметим, что в последнее время Руни из-за дисквалификаций не имеет возможности выступать ни за сборную Англии, ни за "Манчестер Юнайтед". В национальной команде его наказание за удар ногой в пах португальца Рикарду Карвальо (1/4 финала ЧМ-2006) подошло к концу, а в клубе ему предстоит пропустить еще один матч за удар соперника локтем в товарищеской игре с "Порту" (предсезонный турнир в Амстердаме).