ЦСКА ответит на претензии «Спартака»

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрел жалобу московского "Спартака" на ценовую политику ЦСКА в отношении билетов на субботний матч между этими командами в рамках 18-го тура чемпионата России. РФС отправил в армейский клуб официальный запрос "для выяснения обстоятельств произошедшей ситуации", сообщает «Лента.ru»

Администрация "Спартака" недовольна тем, что цены на билеты в сектор болельщиков красно-белых на 100 выше, чем на трибуну за противоположными воротами, где разместятся поклонники ЦСКА (армейцы являются хозяевами поля). Билеты стоят соответственно 250 и 150 рублей.

Матч между лидерами нынешнего чемпионата России пройдет 9 сентября на стадионе "Динамо" (16:00, прямая трансляция Первого канала). "Спартак" направил жалобу в РФС в четверг, хотя билеты по заявленным ценам поступили в продажу за несколько дней до этого.