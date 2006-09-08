Подсчитаны доходы украинских футболистов

Издание «Сегодня» опубликовала информацию о заработках футболистов и тренеров, представляющих чемпионат местной высшей лиги. Лидером оказался наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу - он получает 192 тысячи долларов в месяц. В целом, первые позиции рейтинга занимают легионеры из дальнего зарубежья.

Самым высокооплачиваемым футболистом является полузащитник "Шахтера" Франселино Матузалем (192 тысячи долларов в месяц). Примерно по 100 тысяч получают одноклубник Матузалема Элано и представитель киевского "Динамо" Диого Ринкон.

"Второй эшелон" (80-90 тысяч долларов в месяц) представляют Клебер, Верпаковский, Юссуф (все - киевское "Динамо"), а также Хюбшман, Фернандиньо и Агахова (все - "Шахтер"). "Динамо" и "Шахтер" являются самыми богатыми клубами Украины и постоянно ведут друг с другом борьбу за чемпионство. В сезоне-2005/06 сильнее оказались горняки.

Отмечается, что зарплаты украинских звезд, в том числе игроков национальной сборной, несколько ниже. Это объясняется тем, что украинский чемпионат не кажется иностранным футболистам особенно привлекательным, поэтому за них часто приходится платить больше их реальной стоимости.