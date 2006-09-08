Малкин сорвал заседание

Арбитражный комитет Федерации хоккея России (ФХР) отложил рассмотрение дела о дисквалификации Евгения Малкина из-за неявки ответчика или его представителя. Слушание дела перенесено на 15 сентября. Истцом выступает магнитогорский "Металлург", откуда Малкин сбежал в клуб НХЛ "Питсбург Пингвинз", сообщает «Лента.ru»

"Металлург" обратился в арбитражный комитет ФХР 25 августа, и о дате заседания было объявлено заранее. Тем временем Малкин, находящийся в США, подписал контракт с "Питсбургом". Его отношения с уральским клубом остаются неурегулированными - "Металлург" планирует обратиться в американский суд.

Российская сторона имеет на руках контракт с Малкиным, действующий до апреля 2007 года. В то же время хоккеист прислал в клуб заявление об увольнении по собственному желанию и в соответствии с трудовым кодексом может считать себя свободным от обязательств перед "Металлургом".

Отметим, что в начале этой недели российский арбитраж рассмотрел дело двух хоккеистов ярославского "Локомотива" (Алексея Михнова и Андрея Таратухина), запретив им выступать в НХЛ. Игроки имеют действующие контракты с ярославцами, что не помешало им подписать соглашения с "Калгари" и "Эдмонтоном" соответственно.