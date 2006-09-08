Албанцы обвиняют свою сборную в «сдаче» игры

В прессе Албании появились обвинения в договорном характере матча сборных Албании и Румынии, завершившемся победой гостей со счетом 2:0 (Дикэ, 65. Муту, 75, с пенальти).



«Красно-черные сделали подарок Румынии», пишет газета Sporti Shquiptar, указывая на изменение характера матча во втором тайме и пас вышедшего на замену албанца Кастрати румынскому форварду Дикэ, завершившемся голом в ворота Албании.



Известно также, что незадолго до игры букмекерские конторы в Англии перестали принимать ставки на эту игру, после того как аналогичные меры приняли основные букмекерские конторы Албании, передает «Советский Спорт».