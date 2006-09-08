Водное поло. Сборная России не теряет надежды

Мужская сборная России по водному поло, проигравшая сегодня сборной Хорватии со счетом 7:10, в завтрашнем матче за 9-10 места против неудачника пары Голландия - Германия имеет последний шанс пробиться на чемпионат мира по водному поло-2007, передает «Газета.Ru».

"Главная причина нашего сегодняшнего поражения - двухдневный перерыв, который выбил нас из колеи, - заявил главный тренер сборной России Кабанов. - Между матчами игрокам элементарно нечем занятся. Попытались было сходить на другие матчи, но обидно и психологически тяжело смотреть на тех, на чьем месте рассчитывали оказаться. Хорватам в этом смысле было легче - они находились в тонусе, пропустив только один день. Ну а в целом наше поражение закономерно. В технической подготовке сборная России на этом чемпионате - одна из худших. Молодым игрокам, пришедшим из юниорской сборной, нужно время, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Вскоре в команду вернутся три опытных игрока, восстановившихся после травм. Но это - дело будущего. Сейчас нам во что бы то ни стало нужно собраться на заключительный матч и все-таки пробиться на чемпионат мира. Иначе наше выступление можно будет назвать даже не неудачей, а оглушительным провалом".