Моуринью назвал ведущего игрока «Челси»

Нападающий "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба считает, что его партнер по команде Майкл Эссьен еще прибавит в будущем сезоне. Полузащитник сборной Ганы выходит на ведущие роли в клубе. Он отдал голевой пас на Лэмпарда в матче с "Манчестер Сити", поучаствовал в результативной атаке в поединке с "Мидлсбро" (тогда отличился Шевченко), а передача хавбека на Дрогба привела к забитому мячу в ворота "Блэкберна".

"Майкл отлично сыграл на ЧМ. Надеюсь, он также будет действовать в этом сезоне, - сказал Дрогба . - Я знаю его с тех пор, как он играл за "Лион". Сейчас он показывает не все, на что способен".

"Мой гол "Блэкберну" получился хорошим, потому что была отличная комбинация. Было три быстрых паса в одно касание, а потом отменная передача от Майкла", - добавил ивуариец.

После матча с "Манчестер Сити" наставник "Челси" Жозе Моуринью также лестно отозвался об игре Эссьена: "Он был очень энергичен и отлично действовал в обороне. Он нанес хороший удар по воротам, отдал голевой пас на Лэмпарда и сыграл просто отлично", пишет «Спорт-Экспресс»