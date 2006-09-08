ЦСКА ответил на обвинения «Спартака»

Администрация московского ЦСКА ответило на претензии "Спартака", недовольного высокими ценами на билеты для болельщиков красно-белых на субботний матч между двумя клубами. В заявлении на официальном сайте ЦСКА высказывания спартаковцев характеризуются как "необоснованные и негативные".

Пресс-служба ЦСКА пояснила, что билеты в сектор для спартаковских болельщиков продаются по более высоким ценам, чем на аналогичную трибуну для армейских поклонников, по объективным причинам.

"При формировании ценовой политики клуба на сезон-2006 ЦСКА принял решение предоставить возможность приобретения билетов по льготным ценам на Западную трибуну членам КЛС ЦСКА и постоянным болельщикам клуба. Таким образом, при одинаковой прейскурантной цене на билеты на Западную и Восточную трибуны стоимость продажи билетов своим болельщикам уменьшена за счет дотаций клуба", - говорится в заявлении.

"К тому же ЦСКА придерживается мнения, что сектора Западной и Восточной трибуны стадиона "Динамо" находятся не в одинаковой ценовой категории. Например, местонахождение электронного табло на стадионе "Динамо" не позволяет болельщикам, находящимся на Западной трибуне, следить за информацией на нем", - поясняет администрация ЦСКА.

В заявлении подчеркивается, что армейское руководство пошло "Спартаку" навстречу и выделило болельщикам гостевой команды 30 процентов билетов, а не 10, как предписывает регламент чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура ЦСКА - "Спартак" начнется в субботу в 16:00 по московскому времени.

Сообщает «Лента.ru»