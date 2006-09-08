Турция может лишиться своего Гран-при

Гран-при Турции может потерять свое место в календаре следующего сезона. По словам пресс-секретаря ФИА, рассматривается возможность исключение этапа из-за событий, произошедших во время церемонии награждения призеров гонки, состоявшейся две недели назад.

“Не исключено, что ФИА откажется от всех мероприятий, проводимых на территории Турции,- сказал представитель ФИА. – Кроме того, Турецкая автофедерация рискует быть исключенной из состава ФИА”.

Напомним, что политический скандал разгорелся после того, как на подиум для награждения поднялся Мехмет Али Талат, глава Турецкой республики Кипр, существование которой признает только Турция, пишет «Мир Формулы-1»