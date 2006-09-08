Тейлор хочет поединка с Райтом

Обладатель двух чемпионских титулов в среднем весе Джермен Тейлор вопреки желаниям своего промоутера Лу Дибеллы настаивает на немедленном реванше с Рональдом «Винки» Райтом. Заручившись поддержкой своего менеджера Озелла Нельсона Тейлор уведомил Дибеллу о том, что он не хочет 25 ноября встречаться с Кассимом Оумой. «Я хочу боя с Винки. Лу хочет, чтобы я встретился с Оумой, но я этого не хочу, — сказал Тейлор. — Я не хочу терять время зря и делать шаг назад, проводя легкие бои. Я хочу вновь встретиться с Винки и победить его убедительно», пишет AllBoxing.Ru

Тренер Тейлора Эмануэль Стюард уверен в том, что его подопечный сможет уверенно выиграть матч-реванш и избавить себя от неприятного осадка, связанного со спорным ничейным результатом первого поединка. «Развитие Винки уже завершилось. Он не сможет боксировать лучше. А Джермен может выступить намного лучше, — сказал Стюард. — Я сам придерживаюсь точки зрения Дибеллы, но когда боксер так настроен, необходимо соглашаться с ним. Я уважаю Лу как промоутера, и он проделал огромную работу по продвижению Тейлора к вершине. Его мнение очень много значит. Но иногда великие боксеры имеют отличное от других мнение и их невозможно переубедить».