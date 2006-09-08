Honda сожгла два новых мотора

Опасения инженеров Honda по поводу недостаточной надежности новой версии мотора подтвердились уже в пятницу. Новинка, установленная на машину Дэвидсона отказала на втором круге в первой и на восьмом круге во второй сессии свободных заездов. После двух поломок в руководстве команды вновь задумались о целесообразности использования нового двигателя в Гран-при Италии, сообщает F1News.Ru

Ник Фрай: "Перед началом второй сессии было решено, что на машины Барикелло и Баттона мы поставим старый двигатель, если с новым будут какие-либо проблемы во второй сессии".

Ни один из основных гонщиков за замену мотора оштрафован не будет, в пятницу они не проехали ни одного круга, а мотор оба раза отказывал на машине Дэвидсона.