Шумахер уходит из большого спорта

Пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер после победы на «Гран-при Италии» официально объявил, что воскресная гонка была последней в его карьере и он уходит из большого спорта, сообщает «Газета.ru».



«Все эти годы в «Формуле-1» были потрясающими, особенно проведенные вместе с моими друзьями в Ferrari. Теперь мое будущее будет принадлежать моей семье, но я счастлив оставаться частью Ferrari», - заявил Шумахер, не уточнив, какую роль он будет теперь играть в команде.



Шумахер один из самых успешных гонщиков «Формулы-1». На протяжении своей карьеры он семь раз становился чемпионом мира.