Мария Шарапова выиграла US Open, последний турнир этого года серии "Большой шлем". Россиянка победила бельгийскую теннисистку Жюстин Энен-Арденн в двух сетах.



С первых розыгрышей Шарапова продемонстрировал отменный настрой на матч и желание биться за каждый мяч до последнего. Такой напор поставил Энин-Арденн в сложное положение, которая не смогла сосредоточиться на происходящем и сражаться на пределе своих возможностей, а иногда - и за этими пределами. Ранее бельгийка постоянно обыгрывала Шарапову (четыре победы в пяти встречах), но в этот раз Жюстин была неготова к отчаянному сопротивлению.



Но при этом перевозбуждение россиянки сначала сыграло против неё - она проиграла свою первую подачу. Но достаточно быстро Шарапова прибрала инициативу, заставив соперницу защищаться. Вскоре счёт стал ровным, а при счёте 4:4 "сибирская красавица" - как называют Машу в Америке - сумела сделать брейк, после чего довела первую партию до победы.



Второй сет вновь начался с хорошей игры Энин-Арденн, но взять подачу Шараповой она не смогла. А в седьмом гейме бельгийка проигрывает свою подачу и россиянка "дожала" вторую ракетку турнира, завоевав второй титул на турнирах "Большого шлема" (в 2004 году она выиграла Уимблдон).



"Я победила в своём самом любимом городе мира и безумно счастлива. Я много работала, поэтому этот успех закономерен. Я верю, что сегодняшний день станет последним в череде неудач и травм. Я заработала большие призовые, но это результат тяжёлой работы, ведь титул чемпионки не купишь ни за какие деньги", - сказал Шарапова после матча, передает «SPORT.RU».