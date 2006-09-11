Чемпионат Украины. 6-й тур. Результаты матчей

11 сентября 2006, 10:40

Прошли матчи шестого тура чемпионата Украины по футболу. Их результаты:

«Ворскла»-«Шахтер» - 0:1
Ворскла: Пятов, Далкку, Стоян, Цурри, Джуричич, Медведев, Ярмаш (Артюх, 62), Ликиою (Кондратюк, 51), Кравченко (Попов, 80), Маркоски, Грумич.
Шахтер: Шуст, Срна, Хюбшман, Леонардо, Шевчук, Тимощук, Жадсон (Дуляй, 46), Фернандиньо (Воробей, 87), Гай, Агахова (Левандовски, 42), Брандао.
Голы: Ярмаш, 3, автогол.

«Заря»-«Металлург»- 0:0
Заря: Козаченко, Ибанда, Задорожный, Городов, Овеков, Малыгин, Кондаков, Кириллов (Онищенко, 78), Храмцов, Шевченко, Доценко.
Металлург: Глущенко, Челядинский, Перишич, Тасевски (Демченко, 65), Полевой, Квирквелия, Кабанов (Модебадзе, 68), Карамушка, Кашевский, Дудник (Силюк, 54), Любарский.

«Металлург»-«Динамо» (Киев) – 1:1
Металлург: Вирт, Бусаиди, Мельник, Не, Нзело-Лэмби, Фернандес, Чечер, Абдулайе (Полянский, 79), Де Соуза, Деметрадзе (Косырин, 51), Приемов.
Динамо: Шовковский, Маркович, Несмачный, Родриго, Гусев, Корреа, Родольфо, Юссуф, Верпаковскис (Ринкон, 46), Ребров (Марцваладзе, 73), Шацких (Чернат, 81).
Голы: Приемов, 22 - Ринкон, 53.

«Арсенал»-«Кривбасс» - 1:1
Арсенал: Деонас, Романчук, Ильницкий, Беньо, Литовченко, Шандрук (Батальский, 46), Мизин, Закарлюка, Брглес (Ярошенко, 70), Бредун, Перич (Герасимюк, 75).
Кривбасс: Бажан, Олефир, Шевелюхин, Савин, Коротецкий, Дунич, Бурдули (Попович, 69), Джорджевич, Акопян, Сачко, Гигиадзе (Епуряну, 90).
Голы: Закарлюка, 58 - Гигиадзе, 45.

«Таврия»-ФК «Харьков» - 2:0
Таврия: Тодич, Цилиншек, Вейкутис, Омоко, Корнев, Эдмар, Снитко (Ирмартас, 76), Шутов (Василяускас, 84), Ковпак, Иванов, Гоменюк (Вишневский, 90).
ФК Харьков: Худжамов, Буряк, Дербаль, Комарницкий, Березовчук (Цыгырлаш, 78), Чеберячко, Сытник, Опря (Рибейро, 66), Гунчак, Целых (Максимов, 35), Гладкий.
Голы: Ковпак, 21 (с пенальти). Гоменюк, 77.

«Днепр»-«Сталь» - 0:0
Днепр: Кернозенко, Езерский, Радченко, Русол, Шершун, Шелаев, Бартулович (Главина, 80), Кравченко, Давидсон (Костышин, 80), Назаренко, Корниленко (Мелащенко, 70).
Сталь: Старцев, Половков, Шуга, Грнчаров, Касьянов, Цымакуридзе, Горбушин (Войнаровский, 74), Бито, Окана-Стази (Грибанов, 89), Гомес.

«Ильичевец»-«Карпаты» - 1:2
Ильичевец: Шуховцев, Бояринцев, Красноперов, Мальцев, Конюшенко, Есин, Мазуренко, Скоба (Платонов, 76), Пуканыч (Бабич, 61), Кривошеенко (Левига, 67), Ярош.
Карпаты: Тлумак, Федорив, Распопов, Ищенко, Годвин, Шмаков, Пшеничных, Худобяк (Фещук, 79), Кобин, Батишта (Лапко, 90), Идахор.
Голы: Батишта, 12. 41. Шмаков, 73 (автогол).

«Металлист»-«Черноморец» - 4:0
Металлист: Горяинов, Бабич, Гарчаржик, Обрадович, Гуйе, Бордиян, Кузнецов (Хомин, 86), Данилов, Рыкун, Девич (Давидов, 80), Фомин (Олийнык, 66).
Черноморец: Альтман, Билозор (Шашиашвили, 49), Мжаванадзе, Нижегородов, Полтавец, Кирлик, Зотов (Венглинский, 50), Лошанков (Кирильчик, 62), Даниловский, Канделаки, Шищенко.
Голы: Фомин, 16. Рыкун, 39. Ганчаржик, 44. Рыкун, 90.

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