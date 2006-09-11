Маскаев: жалею, что не мог принять вызов Кличко

Чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Олег Маскаев больше всего хочет сразиться с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) украинцем Владимиром Кличко. Об этом сам Олег Маскаев заявил Агентству спортивной информации «Весь спорт».



«Мне очень жаль, что я не смог принять вызов Владимира провести бой 11 ноября, - сказал Олег Маскаев. – Но я реально не успевал восстановиться и залечить травму правой руки, полученную в бою с Хасимом Рахманом. А против такого соперника, как Владимир, нельзя выходить на ринг неподготовленным на все 100 процентов. Теперь, конечно, уже поздно, и моим следующим соперником станет явно не Кличко. Однако я надеюсь, что в случае успеха в бою, который должен пройти середине декабря в Москве, у меня снова появится возможность сразиться с Кличко», передает «Весь спорт».



Также Олег Маскаев сказал, что имя его следующего соперника выяснится в самое ближайшее время. «Официальный претендент на титул нигериец Самуэль Питер меня как противник не очень интересует. Бой с ним ничего не даст мне ни в спортивном плане, ни в финансовом. Поэтому, надеюсь, WBC разрешит мне добровольную защиту титула», - добавил Олег Маскаев.