Формула-1. Шумахер выиграл и заявил об уходе

Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Италии. Теперь от лидера чемпионата Фернандо Алонсо, сошедшего с гонки из-за отказа мотора, Шумахера отделяют всего 2 очка. Вторым финишировал Кими Райкконен. Третьим был Роберт Кубица.



Пресс-служба Ferrari после гонки опубликовала пресс-релиз об уходе Михаэля Шумахера из Формулы-1, а также объявила состав команды на сезон-2007 — Кими Райкконен подписал контракт с Ferrari до 2009 года, Фелипе Масса продлил на два сезона - до конца 2008 года. Лука Бадоер остался официальным третьим пилотом Ferrari.



Михаэль Шумахер: «Сегодня для меня особенный день. Была отличная гонка, я считаю что красивая моя победа, однако сегодня я должен объявить о своем уходе — в конце этого сезона я покидаю Формулу 1... Впереди еще три гонки в моей карьере и я сделаю все возможное, чтобы выиграть этот чемпионат...

Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении карьеры. Мы добились больших успехов, однако каждый из нас должен в какой-то момент остановиться... »