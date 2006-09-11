Моуриньо: Нет времени поработать с Шевченко

Тренер "Челси" Жозе Моуринью не испытывает беспокойства относительно адаптации Андрея Шевченко к английской Премьер-лиге.

Шевченко забил пока единственный гол в четырех матчах Премьер-лиги, однако его тренер встал на его защиту после не самого выразительного выступления украинца в матче против "Чарльтона".

"Я думаю, что он адаптировался, - сказал Моуринью. - Неяркое выступление Шевченко в этом матче легко объяснить - он сыграл за сборную Украины против Грузии в среду, а затем полетел обратно в Лондон. Он прилетел в четверг в 6 утра, и через 48 часов уже играл против очень неплохой команды. У нас не было время на подготовку", передает официальный сайт ФК «Челси».

"Его класс остался с ним - это меня не беспокоит. Что меня действительно беспокоит, так это то, что у нас с ним опять нет времени, чтобы поработать перед очередной сложной игрой".