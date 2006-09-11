«Локомотив» подвинул «Спартак» с первого места

Столичный "Локомотив" обыграл нальчикский "Спартак" и сместил "Спартак" московский со второго места в чемпионате России по футболу.



В воскресенье подопечные Славолюба Муслина одержали победу в Нальчике благодаря единственному голу Драмана Траоре после передачи Дмитрия Лоськова на 12-й минуте встречи - 1:0 в пользу железнодорожников, которые не проигрывают в премьер-лиге вот уже 15 матчей подряд.



Для "Спартака" это поражение стало пятым в последних шести поединках, тогда как "Локомотив", набрав 36 очков, вышел на второе место в турнирной таблице. У лидирующего ЦСКА 38 баллов, столичный "Спартак" имеет в активе 35 очков, передает «РИА«Новости».