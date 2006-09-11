Ледовый стадион в Броварах откроют звезды хоккея

23 сентября 2006 года в г. Бровары в ТРЦ Терминал откроется новый развлекательный портал с ледовым стадионом, современным концертным залом, гостиницей, фитнес-центром, а так же большим залом казино и игровых автоматов.



ТРЦ Терминал успел полюбиться его посетителям своим развлекательным форматом. Напомним, что гордостью Терминала до сих пор оставался крупнейший не только в Украине, но и Восточной Европе картинг-центр общей площадью 6500 кв. м., не менее популярным местом стал боулинг-центр и залы кинотеатра Баттерфляй.



Главным событием 23 сентября станет открытие нового современного ледового стадиона. Его основное отличие от других ледовых площадок заключается в масштабе - в одно время на льду смогут находиться до 250 человек, а на трибунах разместятся около 1500 человек. Стадион рассчитан так же для профессиональных катаний спортсменов и артистов и по качеству льда не уступает европейским аналогам.



Главной изюминкой мероприятия станет матч между командами Сборной Ветеранов Украинского Хоккея и «Легендами хоккея СССР». От сборной ветеранов на лед выйдут такие известные спортсмены как Анатолий Степанищев, Рамиль Юлдашев, Владимир Еловиков, Олег Синьков, Дмитрий Христич и др. В команде соперников сыграют Виктор Кузькин, Юрий Лебедев, Александр Якушев, Сергей Макаров и др. Об этом «Главреду» сообщили из ТРЦ Терминал.