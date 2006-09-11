Маскаев проведет бой 23 декабря

Первую защиту своего титула чемпиона мира в супертяжелом весе Олег Маскаев проведет в Москве 23 декабря против занимающего 12-е место в рейтинге WBC Питера Охелло.



Место проведения боя пока уточняется. Промоутером боя выступает Владимир Хрюнов. Это не первый опыт сотрудничества Олега Маскаева с Хрюновым: в ноябре 2003-го российский специалист уже организовывал вечер бокса в подмосковном Чехове, в рамках которого Маскаев встречался с британцем Джулиусом Фрэнсисом.



Будущий соперник Маскаева, Охелло родом из Уганды, но проживает в настоящее время в Японии, где и провел большую часть своих поединков. 34-летний боксер проиграл 4 из своих 22 боев на профессиональном ринге, в том числе уступил по очкам Синану Самилу Саму, бой с которым Маскаев выиграл в прошлом году, сообщает официальный сайт Федерации профессионального бокса России.