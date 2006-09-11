Коул: С игроками «Арсенала» на войну не пошел бы

Бывший игрок "Арсенала", а ныне – «Челси» - Эшли Коул отметил в своей книге "Моя защита", что игрокам лондонского клуба не хватает единства. В очередной главе из книги, опубликованной Times, Коул сказал об игроках соперника ЦСКА по Лиге чемпионов: "Не хотел бы я пойти на войну вместе с этими парнями".



Коул описал "Арсенал" как клуб с избытком неопытных и эгоистичных игроков, где два игрока основного состава могут, например, не общаться друг с другом. Защитник также считает ,что многие из его бывших одноклубников откровенно недорабатывают на поле, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.