Малкин приступил к тренировкам

Центрфорвард сборной России по хоккею Евгений Малкин, заключивший на прошлой неделе контракт с клубом НХЛ "Питсбург Пингвинз", приступил к тренировкам в своей новой команде. Спортсмен, побег которого из магнитогорского "Металлурга" стал одним из самых громких хоккейных скандалов последних лет, признался, что уже освоился в городе и в команде, пишет «Лента.ru»

"По-моему, Питсбург - очень спортивный город, - рассказал Малкин, уже успевший посетить матч местного футбольного клуба "Стилерз". - Сейчас мне трудно что-то говорить, я чувствую, что моя мечта становится реальностью. Я очень горд и взволнован".

Первую тренировку Малкин провел вместе с 26 молодыми хоккеистами, которые рассчитывают подписать контракт с "Питсбург Пингвинз". Тренеры команды отметили, что, хотя российский форвард не говорит по-английски, это не мешает ему взаимодействовать с партнерами и быть одним из лучших на площадке.

Напомним, что около месяца назад Евгений Малкин тайно покинул расположение "Металлурга", когда клуб прибыл на сборы в Финляндию, и улетел в Северную Америку. Несколько дней спустя хоккеист объявился в Лос-Анджелесе, где самостоятельно готовился к сезону. В итоге Малкин подписал контракт с "Питсбург Пингвинз".