Наставник сборной Болгарии оштрафован на 1,9 тыс. евро

Главный тренер футбольной сборной Болгарии Христо Стоичков, по решению Дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оштрафован на ?1,9 тыс. за отказ общаться с журналистами. Инцидент произошел 2 сентября в Констанце перед отборочным матчем чемпионата Европы-2008 (группа G) между сборными Румынии и Болгарии (2:2), когда Стоичков выгнал румынских репортеров из зала для пресс-конференций и отвечал только на вопросы болгарских журналистов. Как уточняют местные СМИ, причиной действий Стоичкова стали негативные материалы, опубликованные в румынских СМИ перед матчем, пишет «Газета.Ru»