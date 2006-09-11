Ferrari подозревают в махинациях

После финиша гонки в Монце представители Renault и Michelin обратились за комментариями к техническим службам FIA. Пэт Симондс и Ник Шоррок подозревали Ferrari в использовании химических составов при подготовке резины — известно, что применив специальный аэрозоль можно увеличить сцепные характеристики шин, а в офис Michelin кто-то прислал фотографию, на которой изображен инженер Bridgestone в респираторе, который обычно используется для защиты от брызг, сообщает F1News.Ru

В регламенте использование какой-либо жидкости категорически запрещено, любое вмешательство кроме прогрева шин в термочехлах трактуется, как смена заявленного состава и может быть опротестовано, но после разговора с Чарли Уайтингом вопрос был закрыт — этот респиратор использовался для защиты дыхания от мелких частиц резины после снятия колеса.

Ник Шоррок, Michelin: "Мы должны были задать несколько вопросов и получили исчерпывающий ответ, тема закрыта".