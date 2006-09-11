УЕФА запретил Цхададзе тренировать

Дисициплинарно-технический комитет Футбольной федерации Грузии (ФФГ) запретил тренескую работу до 31 мая 2007 года наставнику действующего чемпиона страны "Сиони" Кахаберу Цхададзе, передает «Газета.Ru».

«За нарушения общественного порядка в матчах чемпионата Грузии, за оскорбление судей и представителей ФФГ, а также за хулиганское поведение Цхададзе отстранен от тренерской работы. Он не сможет руководить ни «Сиони», ни любым другим клубом», - говорится в заявлении дисциплинарно-технического комитета ФФГ.