Годунко выиграла этап Кубка мира

В португальском Портимау на этапе Кубка мира по художественной гимнастике Наталья Годунко праздновала победу в многоборье. Наталья набрала в сумме 68.486 балла и опередила Ирину Жукову из Белоруссии, которая набрала 68.360 балла. Третье место в многоборье заняла наша Анна Бессонова, сообщает «Наш спорт»

На соревнованиях Анне Бессоновой была присуждена специальная награда "Выбор фотографов". Журналисты-фотографы, работающие на Кубке мира в Португалии, определяли самую грациозную и фотогеничную спортсменку. Первое место в опросе заняла наша Аня.



В командных состязаниях среди юниорок наши девушки заняли на Кубке мира 3 место. Юные украинские грации в командном многоборье уступили только командам Белоруссии и Болгарии.