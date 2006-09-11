Клуб накажут за избиение арбитра

Коллегия футбольных арбитров России (КФА) попросила Российский футбольный союз (РФС) "максимально жестко" наказать представителей самарского клуба "Крылья Советов", угрожавших или применивших физическое воздействие к арбитру Александру Евстигнееву. Он обслуживал субботний матч самарцев с ФК "Москва" (0:4).

После окончания встречи Евстигнеев внес в протокол следующую запись: "После окончания первого тайма при входе в административное здание, где расположены раздевалки команд и судейская, спортивный директор команды "Крылья Советов" Шамханов А.У. ударил кулаком в грудь главного арбитра с угрозами физической расправы, а генеральный директор команды "Крылья Советов" Гроховский О.В. угрожал физической расправой всей судейской бригаде".

Руководители самарского клуба объяснили свое поведение тем, что, по их мнению, Евстигнеев допускал много ошибок в пользу ФК "Москва". "Евстигнеев издевался над нашей командой, и, если бы не мое вмешательство, это могло бы привести к куда более серьезным беспорядкам, нежели случившийся короткий инцидент около входа в административное здание стадиона", - заявил спортивный директор "Крыльев" Авалу Шамханов изданию "Спорт-Экспресс".

"Впрочем, в своем рапорте Евстигнеев явно преувеличил его масштабы, - добавил Шамханов. - Если легкий толчок в грудь, который действительно имел место с моей стороны, называть ударом, то арбитр сам заслуживает желтой карточки за симуляцию, с которой он призван бороться".

Президент КФА Сергей Зуев пообещал направить официальный запрос в РФС уже в понедельник: "В случае, если факты физического воздействия и угроз судьям данного матча со стороны официальных лиц самарского клуба окончательно подтвердятся, то мы будем в понедельник просить РФС максимально жестко наказать виновных в этом вопиющем поступке". Разбирательство инцидента может состояться в ближайшую среду, пишет «Лента.ru»