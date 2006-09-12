Кличко готов нокаутировать Брока

Чемпион IBF в супертяжёлом весе Владимир Кличко, которому 11 ноября предстоит провести первую защиту титула против американца Келвина Брока, сообщил, что с 1-го октября начнёт полноценную подготовку к этому поединку, и пообещал, что постарается нокаутировать своего противника, сообщаетALLBoxing.ru.



Как и перед прошлогодним боем с Самуэлем Питером, Кличко будет тренироваться в высокогорном местечке Поконос в штате Нью-Йорк, где ранее часто готовился к боям бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис. "1-го октября я отправлюсь в тренировочный лагерь в Поконос, где я уже готовился к поединку с Сэмуэлем Питером, - сказал Кличко. - С нетерпением жду боя с Броком. Поединок может продлиться несколько раундов. Если я увижу возможность завершить бой, то обязательно воспользуюсь ей. Это моя работа".