Бокс. Украинки завоевали 5 медалей на ЧЕ

В Варшаве завершился 5-й чемпионат Европы по боксу среди женщин. Украинки с чемпионата возвращаются с пятью медалями. Наши спортсменки завоевали 2 серебра и 3 бронзы.



В финалах выступали Ольга Новикова из Николаева (кат. 75 кг) и Александра Козлан из Ивано-Франковска (кат. 66 кг). Новикова уступила россиянке Марие Яворской (8:26), а Козлан проиграла в финале француженке Айе Киссоко (9:22). В прошлом году и Новикова и Козлан были в призерам чемпионата мира, теперь они пополнили коллекции наград медалями варшавского Евро, передает «Наш спорт».



Бронзовые медали чемпионата в составе нашей команды завоевали Людмила Грицай из Николаева, киевлянка Саида Гасанова и Ирина Комар из Одессы.