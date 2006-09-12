Моуриньо заявляет, что «Челси» не покинет

Жозе Моуриньо отверг предположения о том, что он покинет лондонский «Челси», если аристократы выиграют Лигу чемпионов, сообщает «Скай Спортс».



«Даже если в один прекрасный день я выиграю Лигу чемпионов снова, я также хочу победить в Интерконтинентальном кубке», - заявил португальский специалист.



В преддверии матча самого престижного из европейских кубков против бременского «Вердера» Моуриньо выделил нападающего немецкого клуба и сборной Германии Мирослава Клозе.



«Клозе очень опасен, - отметил Моуриньо. – Кроме того, у «Вердера» отличные полузащитники, которые также готовы в любой момент поразить ворота», передает СПОРТ СЕГОДНЯ.