«Динамо» сыграет со «Стяуа» без Ротаня и Верпаковскиса

На кануне стартового матча группового турнира Лиги Чемпионов киевское «Динамо» начинает терпеть очередные кадровые потери.



В последнем туре Чемпионата Украины киевляне на выезде в Донецке потеряли не только два очка, но и двух игроков - нападающего Мариса Верпаковскиса, который получил травму глаза. Теперь латвийский легионер должен воздерживаться от тренировок, как минимум, 10 дней, преедает «Спорт.com.ua». Еще раньше – в игре за сборную Украины – травмировался полузащитник динамовцев Руслан Ротань. Есть подозрение, что будет необходимо хирургическое вмешательство.



Отрадно, что подходит к завершению восстановление форвардов Милевского и Клебера. Но по-прежнему в лазарете находятся центральные защитники команды Федоров и Ващук. Не до конца восстановился Горан Гавранчич, а у еще одного центр-бека -Родольфо - ощущается нехватка игровой практики. Если добавить сюда дисквалификацию Саблича, в центре защиты образуется большая проблема.



Также под вопросом участие в матче против «Стяуа» Бадра Эль Каддури.