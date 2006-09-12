Сегодня «Шахтер» сыграет с итальянской «Ромой»

Сегодня матчем донецкого «Шахтера» с итальянской «Ромой» начнется еврокубковый сезон украинских команд. Поединок будет проходить в Риме на стадионе «Олимпико».



В Италию «Шахтер» отправился в таком составе:



вратари: Стипе Плетикоса, Дмитрий Шутков, Богдан Шуст;



защитники: Томаш Хюбшман, Леонардо, Мариуш Левандовски, Разван Рац, Вячеслав Свидерский;



полузащитники: Анатолий Тимощук, Игорь Дуляй, Франселино Матузалем, Звонимир Вукич, Алексей Гай, Дарио Срна, Элано, Сергей Ткаченко, Жадсон;



нападающие: Андрей Воробей, Джулиус Агахова, Брандау, Алексей Белик, Чиприан Марика.