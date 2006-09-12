Ахметов: Мы не пытались, но запутали итальянцев

На предматчевую тренировку «Шахтера» на стадион «Олимпико» прибыл президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов. Естественно, он моментально попал в кольцо журналистов, которые стали засыпать его вопросами. Первым делом Ринат Леонидович отмел всяческие рассуждения о его предстоящем дне рождения, на который, почему-то, «Шахтер» неважно играет. Никакой связи между этими явлениями президент клуба не видит. К тому же, напоминает, что до дня рождения есть время, и его команда еще будет играть. Затем перешли к теме «А уж не запутывал ли итальянцев Мирча Луческу игрой в Полтаве?», о чем сообщает ФК«Шахтер».



- Думаю, что просто футболисты мыслями были уже в Риме. Мы не пытались, но я думаю, что запутали итальянских специалистов. А насколько запутали, это завтра и увидим. Сыграем успешно – значит, не плохо получилось.



- Насколько запутанной для вас выглядела первая игра «Ромы» в чемпионате? Какое сложилось впечатление?

- Я не видел матч полностью, смотрел лишь в спортивных передачах, как забивались голы. Первый – впечатлил. Знаю, что клуб «Рома» не реализовал пенальти. Знаю, что в игре с «Интером» на Суперкубок они вели 3:0… В общем, считаю, что «Рома» сегодня на хорошем ходу.



- Итальянские журналисты особое внимание уделяли Элано.

- Я смотрел его игру в сборной Бразилии. Доволен, что Элано забил 2 гола. Он хорошо выступил за свою первую команду. Будем надеяться, что в Лиге чемпионов он продолжит эту традицию. Приятно, что наши игроки, которые выступают в своих сборных, показывают себя лучшим образом. Хорошо, что Марика забил за сборную Румынии. Конечно, я очень доволен. Уже поздравил Элано. Но для нас важно, чтобы он забивал и за свой клуб.



- Журналисты подметили интересную особенность. На выездной матч с «Интером» на борту самолета с футболистами летели их жены. И был удачный результат. Сегодня супруги футболистов снова были на борту. Это случайность или закономерность?

- Меня тогда не было в самолете, так что я не знаю, кто летел… И сегодня меня не было вместе с вами… Но если это принесет нам результат – отлично. Все жены знают, что если сыграем удачно, у них будет возможность поехать с командой и в следующий раз. Если не удачно – будут добираться своим ходом. Футболисты люди суеверные… Тогда поедут жены журналистов.



- Какие задачи стоят перед командой в этом розыгрыше Лиги чемпионов?

- Перед нами стоит задача выйти в следующий этап Лиги. Думаю, все 4 команды ставят перед собой такую цель. Мы выступаем 3 раз в этом турнире. 2 раза занимали 3 место. И в этом году хотелось бы сыграть чуть лучше. То есть, занять первое или второе место. Если удастся – футболисты и тренеры будут заслуживать громких аплодисментов.



- А вы сильно огорчитесь, если команда все-таки отправится в Кубок УЕФА?

- Мы должны увидеть, какую игру команда будет демонстрировать. Посмотрим, как пройдут все 6 игр. Потом проанализируем и я скажу - огорчен или нет.



- Кроме «Шахтера», кого вы считаете фаворитом группы?

- Не только я, многие считают главным фаворитом «Валенсию». Я не говорю, что «Шахтер» - это фаворит, но у него есть все, чтобы выйти в следующий этап группового турнира. Надеюсь, мы тоже покажем свои лучшие качества, и о нас заговорят в Европе.



- Луческу сказал, что он считает, что выйдут все-таки «Валенсия» и «Рома»…

- Может, он так и сказал. Но, думаю, у него есть огромное желание, чтобы на следующем этапе группового турнира был «Шахтер».



- Считается, что для создания команды надо 2 года. При Луческу «Шахтер» достигает своего пика?

- Я не слышал, что на создание команды надо 2 года. Это, обычно, тренеры хотят подписывать контракт лет на 5, на 10. Говорят, что нужно время на создание команды. Я считаю, тренер несет ответственность за команду с первого дня, как только он ее принял. Я не видел практики в Европе, чтобы команда показывала плохие результаты, а кто-то ждал пока у тренера что-то получится, и тот оставался на посту 2-3 года. Обычно в таком случае тренера выгоняли.



- Как оцените дебют Гая в основном составе?

- Мне кажется, что все оценили его игру. Он хорошо вышел на замену с «Ильичевцем», а была не простая игра. Думаю, он внес огромный вклад в победу команды и заслужил место в полтавском матче. Алексей очень хорошо провел эти игры. Не знаю состав на завтра, но у Гая есть все, чтобы выйти в основе или, по крайней мере, быть в заявке.



- В перспективе, это игрок сборной?

- Об этом надо спросить у тренера национальной команды. Если вы хотите у меня спросить, как у президента клуба. То я скажу, что это игрок, на которого мы рассчитываем. Думаю, он нам поможет. А тренеры сборной отслеживают футболистов. И если они увидят в Гае те качества, которые нужны сборной, они его пригласят.