Марадона получит «бронзового Марадону»

Почитатели легендарного футболиста Диего Марадоны решили подарить ему в день рождения, 30 октября, бронзовую статую.



Как рассказал журналистам один из авторов проекта Хулиан Чаверо, статуя Марадоны будет высотой в 2,2 метра. Великий футболист предстанет перед своими поклонниками в футбольной майке и сохранит все присущие только ему атрибуты, включая прическу и особый стиль завязывания шнурков на бутцах.



"Таким образом, мы хотим отметить 46-летний юбилей великого футболиста, а также 20-летнюю годовщину со дня победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Мексике", - сказал Чаверо.

Место, где будет установлен памятник, определит сам Марадона, передает «РИА«Новости».



Чемпионат мира по футболу 1986 года стал чемпионатом Диего Марадоны. Тогда великий футболист находился на пике своей карьеры и привел сборную Аргентины ко второй победе на первенствах мира. Его самый запоминающийся матч на чемпионате был в четвертьфинале против команды Англии, где он забил два мяча и принес победу своей сборной. Первый гол Диего забил рукой, но судья этого не заметил, позже Марадона признал, что он забил рукой, и назвал её "Рукой бога".