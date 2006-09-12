Перротта: Я опасаюсь Тимощука

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти высоко отозвался о своем сопернике в первом матче группового турнира Лиги чемпионов, донецком "Шахтере".



Спаллетти: "Нам противостоит высококлассная команда, в которой играет немало игроков сборных, которая добивалась важных побед и играет в хороший футбол", передает «Газета.Ru».



Полузащитник итальянской сборной Симоне Перротта добавил: "Я главным образом опасаюсь Тимощука, этот великолепный игрок действительно впечатлил меня. Нельзя забывать и об Элано, который дважды поразил ворота Аргентины".