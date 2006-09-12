ФИФА разработала проект примирения Зидана и Матерацци

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер сообщил, что возглавляемая им организация разработала проект примирения Зинедина Зидана и Марко Матерацци - участников самого громкого скандала ЧМ-2006. Футболисты должны встретиться на острове Роббен (ЮАР), где на протяжении 27 лет в заключении находился Нельсон Мандела.



Идея организовать встречу Зидана и Матерацци на острове пришла в голову одному из членов оргкомитета чемпионата мира, который в прошлом также побывал в известной тюрьме. По словам Блаттера, публичная встреча француза и итальянца должна окончательно положить конец их конфликту, передает «Лента.ru».



Напомним, что по итогам расследования инцидента Зидан был дисквалифицирован на три матча, но поскольку он уже завершил карьеру, то наказание было заменено тремя днями общественных работ. По задумке ФИФА, бывший капитан сборной Франции проведет эти дни на острове Роббен (тюрьма давно превратилась в музей, а остров пользуется популярностью у туристов). В эти же сроки туда должен прибыть Матерацци.



Идею ФИФА уже поддержал президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон. Он также считает, что надо организовать примирение игроков, конфликт которых омрачил концовку чемпионата мира.