Аленичев: Хотел бы стать главным тренером «Спартака»

Бывший капитан московского "Спартака" Дмитрий Аленичев, контракт с которым был расторгнут в понедельник, объявил о своем уходе из футбола. Спортсмен, которому 20 октября исполнится 34 года, мог бы возобновить карьеру не раньше зимы, когда в Европе откроется трансферное окно, а в России наступит межсезонье.



"Не представляю себя в ином клубе, кроме "Спартака", - признался полузащитник изданию«Спорт Экспресс». - Я вернулся из "Порту", чтобы закончить играть в родной для меня команде. Это обещание дал нашим болельщикам. Благодарю их за искреннюю поддержку, которую ощущал все это время".



Аленичев сообщил также, что в будущем хотел бы стать главным тренером "Спартака". Генеральный директор клуба Сергей Шавло поблагодарил футболиста за все, что он сделал для команды. "Наверное, он хотел уйти по-другому. Но случилось то, что случилось. Это жизнь. Жаль, что все так произошло. Хочу пожелать ему успехов в будущем", - сказал Шавло.



Гендиректор "Спартака" отметил, что, возможно, в будущем клуб организует прощальный матч футболиста, хотя пока конкретных планов на этот счет нет. Дмитрий Аленичев в составе "Спартака" неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок России; с португальским "Порту" в 2003 году стал обладателем Кубка УЕФА, а в 2004-м - победителем Лиги чемпионов.



Летом 2004 года он вернулся в "Спартак", но через несколько месяцев потерял место в составе. В апреле 2006 года игрок спровоцировал конфликт с главным тренером команды Александром Старковым, в результате чего и футболист, и наставник покинули "Спартак".